Spari in un campeggio in un parco dell'Iowa: 4 morti

E’ di quattro morti, incluso l'aggressore, il bilancio di una sparatoria in un parco in Iowa. La polizia è stata allertata nelle prime ore del mattino e quando è arrivata al campeggio del Maquoketa Cave State Park ha trovato tre persone morte. Durante la perlustrazione dell’area una quarta persona, un ragazzo di 23 anni identificato in Anthony Sherwin, è stato trovato morto probabilmente a causa di ferite che si è causato volontariamente. La polizia assicura che non c'è alcuna minaccia pubblica.