Xi Jinping augura 'pronta guarigione' a Biden

(ANSA) - PECHINO, 22 LUG - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di auguri per una "pronta guarigione" al suo omologo americano Joe Biden, risultato positivo al Covid. "Vorrei esprimerle la mia più profonda solidarietà e augurarle una pronta guarigione", ha scritto Xi Jinping nel suo messaggio, secondo quanto riportato dalla China News Agency. Si tratta del primo contatto pubblico tra i due leader dopo il vertice virtuale di quattro mesi fa. Cina e Stati Uniti sono in disaccordo su molte questioni: la posizione nei confronti della Russia nel contesto della guerra in Ucraina, Taiwan, il commercio, la tecnologia e il destino degli uiguri. Xi Jinping e Joe Biden si sono parlati il 18 marzo in videoconferenza. Il presidente americano ha messo in guardia il suo omologo cinese dal sostenere Mosca nell'invasione dell'Ucraina. I due si conoscono personalmente da oltre un decennio, quando erano entrambi vicepresidenti dei rispettivi Paesi. All'inizio di questa settimana, Joe Biden ha assicurato che parlerà con Xi Jinping "nei prossimi 10 giorni", in un contesto di aumento delle tensioni sino-americane di recente intorno a Taiwan. Pechino è in rivolta anche per la prevista visita a Taiwan di Nancy Pelosi, capo della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Sarebbe il più alto funzionario statunitense a visitare Taiwan da decenni. (ANSA).