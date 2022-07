Incendi Carso: in Slovenia attesi aerei militari da Romania

(ANSA) - BELGRADO, 23 LUG - Tre aerei militari romeni con grandi capacità di carico dovrebbero arrivare in Slovenia nel tardo pomeriggio di oggi per aiutare a combattere gli incendi sul Carso sloveno. Lo ha detto oggi all'agenzia di stampa STA un rappresentante della Protezione civile slovena, Ervin Curlic. Il governo romeno ha approvato l'assistenza di due velivoli Spartan da 6.000 litri, paragonabili al Canadair come capacità e un aereo Hercules che fornirà supporto, ha riferito il quotidiano sloveno Delo. Secondo i media locali, anche il ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin dovrebbe recarsi oggi nel Carso sloveno e incontrare il suo omologo sloveno Marjan Sarec. La Serbia è tra i paesi che stanno contribuendo alla lotta contro gli incendi in Slovenia. Secondo quanto si evince dai dati del portale FlightTracker24, inoltre, un Canadair croato è ora operativo nella zona dell'incendio in Slovenia. Il velivolo, un Canadair CL-415 SuperScooper, partito in mattinata dall'area di Zara, pesca acqua in Adriatico, davanti alle coste di Sistiana (Trieste) e poi si dirige sull'area maggiormente colpita dai roghi, in Slovenia. (ANSA).