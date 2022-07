Incendi: sotto controllo fiamme sul Carso, preoccupa Friuli

(ANSA) - TRIESTE, 23 LUG - Se l'enorme incendio sviluppatosi sul Carso triestino sembra finalmente sotto controllo e ancora decine di vigili del fuoco e tre elicotteri stanno operando, gravi problemi si segnalano pochi chilometri più a Est, giusto oltreconfine, in Slovenia, dove si è spostato il fronte del fuoco. Ieri sono state evacuate centinaia di persone che hanno trascorso la notte fuori casa, molte in un centro di raccolta appositamente allestito. Preoccupano in particolare le aree vicino a Cerje e Trstelje mentre vengono segnalati nuovi focolai. Sul posto sono già al lavoro 11 elicotteri. Tornando in Italia, è sotto controllo anche l'incendio divampato ieri a Savogna, in Friuli ma problemi si verificano ancora in Val Resia, dove resistono focolai e i collegamenti sono ancora interrotti. Oggi sulla zona opereranno un Canadair e due elicotteri; uno di questi ultimi farà anche alcuni lanci d'acqua a Pulfero (Udine) per spegnere definitivamente il rogo divampato ieri. Nel primo pomeriggio giungerà in Val Resia il vicegovernatore del Fvg con deleghe alla Protezione civile e alla Salute, Riccardo Riccardi, per effettuare un sopralluogo. (ANSA).