Le first lady di Lituania e Lettonia visitano Irpin e Bucha

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Le first lady della Lettonia Andra Apine-Levite e della Lituania Diana Nausėdienė hanno visitato oggi le cittadine ucraine di Bucha e Irpin, nella regione di Kiev, teatro di massacri da parte delle forze russe. Lo riporta Ukrinform citando l'amministrazione militare regionale di Kiev. A Irpin, le due first lady hanno visto di persona gli edifici residenziali completamente distrutti, mentre a Bucha hanno deposto fiori sul luogo delle fosse comuni. Le first lady hanno poi visitato l'ospedale di terapia intensiva di Irpin, insieme al ministro della Salute dell'Ucraina Viktor Lyashko e al vice capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev Vitaly Vlasiuk. È stata proprio questa struttura sanitaria a operare durante le ostilità e a fornire assistenza qualificata ai residenti della comunità. (ANSA).