Zelensky, stiamo avanzando nella regione di Kherson

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il presidente Volodymyr Zelensky dichiara nel consueto video serale che le forze armate ucraine stanno avanzando passo dopo passo nella regione di Kherson. "In un certo senso - dichiara Zelensky - questa giornata è simile a tutte le precedenti: ancora razzi, pesanti combattimenti in molte aree, Donbass, regione di Kharkiv, ancora bombardamenti. Ma per il resto, questa giornata mostra quanto siamo avanzati verso la nostra vittoria. Verrà. Prima di tutto, possiamo dire ora della regione di Kherson. Gli occupanti hanno cercato di prendere piede lì. Ma le forze armate dell'Ucraina stanno avanzando passo dopo passo in tutta la regione". (ANSA).