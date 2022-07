A fuoco palazzina nel Cesenate, portate in salvo 6 persone

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Incendio, nella notte, in una palazzina a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate. Poco dopo le 3 due squadre del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena, due squadre del distaccamento volontario di Savignano, una di Cesenatico, quattro della sede Centrale di Forlì e due del comando provinciale di Rimini sono intervenute in via Portella della Ginestra per spegnere le fiamme che hanno avvolto l'edificio evacuando la struttura composta da 16 abitazioni e portando in salvo 6 persone. Per 3 persone residenti nel palazzo sono state necessarie le cure mediche da parte del personale del 118 di Romagna Soccorso. Sul posto - dove si sono recati anche i Carabinieri - le squadre dei Vigili del Fuoco hanno domato il rogo che ha coinvolto - in particolare - tre appartamenti. Alla luce dei danni strutturali e da fumo determinati dall'incendio sono stati dichiarati inagibili otto appartamenti. Sempre ieri sera, a Cesena, i Vigili del Fuoco sono intervenuti, intorno alle 21, con otto automezzi e quattro squadre provenienti dalla sede di Forlì, dai distaccamenti di Cesena e Bagno di Romagna e dal distaccamento volontario di Cesenatico, in via Monte alla Massa per l'incendio di vegetazione. Le squadre hanno operato per evitare che le fiamme - che hanno coinvolto un appezzamento di 1,5 ettari - raggiungessero diverse abitazioni presenti nella zona. Sul posto - dove non si sono segnalati feriti - anche gli uomini della Protezione Civile, la Polizia Locale e i Carabinieri. (ANSA).