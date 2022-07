Autorità portuale Kiev, navi con grano viaggeranno in carovana

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - L'amministrazione portuale di Kiev ha iniziato a preparare i porti di Odessa, Chornomorsk e Pivdenny per la ripartenza delle navi dopo la firma a Istanbul con la Russia e l'Onu per l'esportazione via mare di grano e prodotti alimentari correlati. Lo rende noto il servizio stampa dell'amministrazione portuale, come riporta Ukrainska Pravda. "L'arrivo e la partenza delle navi verso i porti marittimi indicati saranno effettuati formando una carovana, che sarà accompagnata dalla nave di testa", si legge nel comunicato nel quale si chiede, per redigere i piani per la formazione di carovane marittime, di presentare domande per l'inclusione di navi tramite e-mail. Durante la firma dell'intesa sia il presidente della Turchia, Recep Erdogan, sia il ministro delle Infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov, hanno annunciato che la circolazione delle navi potrebbe riprendere nei prossimi giorni. (ANSA).