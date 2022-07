Brasile: Bolsonaro ufficializza candidatura a presidenziali

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 24 LUG - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ufficializzato la sua candidatura per le elezioni presidenziali di inizio ottobre, oggi nel corso del congresso del partito Liberale (Pl) a Rio de Janeiro. Il generale ed ex ministro della Difesa Walter Souza Braga Netto sarà il candidato del Pl alla vicepresidenza. I consiglieri del presidente uscente gli hanno raccomandato di concentrarsi sulle proposte economiche e sociali, come l'abbassamento dei prezzi del carburante o l'aumento dell'assistenza sociale e di abbandonare le polemiche come quelle legate al voto elettronico. Secondo l'ultimo sondaggio Datafolha, svolto a giugno, l'ex presidente di sinistra Lula, fondatore del Partito dei Lavoratori (Pt), otterrebbe il 47% dei voti al primo turno, molto più avanti di Bolsonaro ( 28%). (ANSA).