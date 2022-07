Allerta arancione per domani: temperature oltre i 37 gradi. Ma martedì ci sarà un'attenuazione: in arrivo una perturbazione atlantica

Caldo intenso su tutta l’Italia, con l'anticiclone africano che continuerà a dominare su tutte le regioni fino a martedì, quando una perturbazione atlantica influenzerà in particolare le regioni del Nord, con l'attenuazione del caldo più estremo e una fase temporalesca. Lo indicano le previsioni di Meteo Expert.



Dopo essersi leggermente indebolito nella giornata di sabato all’altezza del Nord Italia, l’anticiclone africano domina ancora su tutte le regioni, e «punte prossime ai 40 gradi saranno ancora possibili in Val Padana e nelle zone interne del Centro-Sud». Una situazione, osservano i meteorologi di Meteo Expert, che «non è destinata a cambiare in modo significativo per le regioni meridionali,».



Nelle prossime ore si prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con temporanei addensamenti su Liguria, Appennino settentrionale e meridionale, lungo le Prealpi orientali. Nel pomeriggio possibili brevi rovesci o temporali su Alpi Marittime, Appennino piacentino, Carnia e Sila. Le temperature massime a basse quote hanno valori superiori ai 35 gradi nelle zone lontane dai litorali, fino a punte di 38-40 gradi

INTANTO PER DOMANI ALLERTA ARANCIONE

Si conferma in Emilia-Romagna, in particolare sulle zone della bassa collina e della pianura centrale, l’allerta di Protezione Civile e Arpae per temperature estreme attese, domani a superare i 37 gradi. Nel dettaglio, l'allerta - in vigore fino alla mezzanotte di domani - è di colore arancione per l’intera area centrale della regione fino alla bassa collina e alla pianura piacentina e parmense e a quella romagnola. Per la giornata di domani, spiega una nota, «si prevede la persistenza di valori massimi elevati di temperatura, che resteranno al di sopra dei 37 gradi, con punte di 39 gradi sulle aree di bassa collina e di pianura; nel corso della giornata - viene evidenziato - si prevedono anche brevi rovesci o temporali sulle aree dei rilievi appenninici centro-occidentali, con possibili effetti e danni associati». (ANSA).