Causa incidente con lo scooter, poi scappa ma cade e muore

(ANSA) - MANTOVA, 24 LUG - Aveva provocato un incidente stradale con il suo scooter, ma senza gravi conseguenze. Anziché fermarsi e fare la constatazione amichevole dei danni arrecati con l'automobilista coinvolto, ha preferito scappare. La sua fuga, però, è finita tragicamente una decina di chilometri dopo. È successo ieri sera a Porto mantovano dove un cittadino romeno di 44 anni, da anni residente a Soave di Porto mantovano, ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato nel fossato laterale morendo sul colpo. Poco dopo le 21 l'uomo aveva urtato con il suo mezzo la fiancata di un'auto. La donna alla guida gli aveva fatto cenno di fermarsi, ma lui ha dato gas al suo scooter e si è allontanato. La donna ha telefonato ai carabinieri ma nel frattempo si è messa all'inseguimento del fuggitivo. L'uomo , dopo una decina di chilometri sulla ex statale per Verona, ha deviato per una strada laterale nella zona di Castiglione Mantovano, nel Comune di Rovebella, ma a causa dell'elevata velocità dopo qualche centinaia di metri ha perso il controllo della moto ed è finito nel fossato laterale. Inutili i soccorsi dell'automobilista e dei sanitari del 118. (ANSA).