E' morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. Sulla sua pagina Fb: "Continuate a cantare 'Quella carezza della sera'" - Video

E' morto Vittorio De Scalzi, il fondatore del gruppo dei New Trolls. Aveva 72 anni. Dal suo pagina Facebook è arrivata la notizia. "Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato, continuate a cantare a squarciagola "quella carezza sera".

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha appena twittato: "Genova perde uno dei suoi musicisti più straordinari. Solo una settimana fa la sua ultima esibizione a Sanremo. Passione, generosità e talento che la Liguria e il Paese non dimenticheranno".