Il medico di Biden, 'le sue condizione sono migliorate'

(ANSA) - NEW YORK, 24 LUG - Le condizioni di Joe Biden "continuano a migliorare significativamente. Il suo maggiore sintomo ora è il mal di gola". Lo afferma il medico del presidente americano, Kevin O'Connor. "La rinorrea, la tosse e i dolori muscolari sono diminuiti in modo considerevole. Il polso e la sua temperatura sono normali", aggiunge O'Connor sottolineando che Biden "continua a tollerare bene le cure e continuerà" l'antivirale "Paxlovid come previsto". (ANSA).