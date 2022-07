Incendio in piazzale azienda cartaria, bruciano presse

(ANSA) - PORCARI (LUCCA), 23 LUG - Tonnellate di carta da macero sono bruciate in un incendio scoppiato intorno alle 22:30 nel piazzale esterno della Ds Smith, azienda cartaria di Porcari (Lucca) che si trova nei pressi dell'uscita autostradale di Capannori sulla Firenze Mare. I primi ad intervenire sono stati gli operai del turno di notte che dopo aver lanciato l'allarme hanno attivato fin da subito il piano antincendio interno. Poi l'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco da Lucca con le autopompe che hanno impedito che le fiamme si propagassero allo stabilimento. Impressionanti le immagini delle rogo e della densa colonna di fumo visibili a chilometri di distanza. Lungo e laborioso il lavoro di bonifica partito con l'isolamento delle presse composte da tonnellate di carta riciclata per poi controllare i focolai fino al loro esaurimento. Ingenti i danni per l'azienda di Porcari. (ANSA).