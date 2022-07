Torna alla normalità traffico al passaggio frontiera Dover

(ANSA) - LONDRA, 24 LUG - Tornano alla normalità le operazioni di attraversamento al porto inglese di Dover, dove negli ultimi giorni c'è stato il caos con file lunghissime e ingorghi da scene apocalittiche, oggetto anche di scambi di accuse fra Londra e Parigi: la prima, infatti, accusava il versante francese di poca efficienza e mancanza di personale, mentre la seconda negava, affermando che le difficoltà erano dovute alla realtà post-Brexit che, tra l'altro, impone maggiori controlli. Oggi a fine mattinata, però, le autorità portuali di Dover hanno fatto sapere che nel corso della notte gli ingorghi sono stati smaltiti, sebbene oggi si prospetti un'altra giornata "impegnativa". Dall'inizio del weekend si è calcolato il passaggio di 72mila persone, l'equivalente di una fila di traffico lunga 320 chilometri, come hanno fatto sapere le autorità portuali, sottolineando l'auspicio che si possa procedere con normalità per il resto del periodo estivo. "Grazie al funzionamento efficiente dell'intero sistema portuale, compreso il forte sostegno dei colleghi alla frontiera francese e con i traghetti che hanno viaggiato tutta la notte, il porto ha dimostrato che il suo piano estivo può essere applicato con efficacia al resto del periodo delle vacanze", hanno sottolineato in un comunicato le autorità portuali a Dover. Eurotunnel, dal canto suo, ha messo in guardia su ritardi per il suo servizio di navetta relativo alla tratta Folkestone-Coquelles nel nord della Francia, in cui si continuano a creare file per gli automobilisti. (ANSA).