Uccisa nel Varesotto, non si trova il cellulare di Carmela

(ANSA) - MALNATE (VARESE), 24 LUG - È fissata per domani l'autopsia sul corpo di Carmela Fabozzi, la donna di 73 anni uccisa a colpi di spranga, nel suo appartamento di Malnate (Varese), presumibilmente nella giornata di venerdì. Un approfondito esame medico legale potrà chiarire l'ora del decesso, le modalità ed escludere un'eventuale violenza carnale. Le indagini del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Varese, coordinati dalla Procura del capoluogo, si concentrano sulle relazioni della donna, e sulle sue ultime ore di vita. Il suo telefonino, sul quale andranno svolti accertamenti approfonditi, non è ancora stato ritrovato e oggi gli investigatori effettueranno un altro sopralluogo. Proseguono inoltre le convocazioni per tutti coloro che hanno avuto contatti con la donna negli ultimi mesi, inclusi vicini di casa e la ex moglie del figlio. (ANSA).