Zelensky, la guerra non ha spezzato e non spezzerà l'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice convinto che la guerra non ha spezzato e non spezzerà l'Ucraina. Lo scrive in un post pubblicato su Facebook, scrive Ukrinform. "Cinque mesi. Dopo otto anni. La guerra non ha spezzato e non spezzerà l'Ucraina. Non ha fermato la vita nel nostro Paese e non lo farà. E di sicuro non ci renderà ostaggi dell'orrore che gli invasori hanno portato nel nostro Paese. Resisteremo. Proteggeremo ciò che è nostro. Vinceremo!", ha scritto Zelensky pubblicando anche foto di militari e civili ucraini. (ANSA).