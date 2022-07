Incidente in A1 a Fiorenzuola (verso Bologna): si viaggia ad una corsia sola: code - Video

Incidente in A1 all'altezza della diramazione di Fiorenzuola, verso Bologna. Coinvolte due vetture. Si è creata una lunga coda. Entrata consigliata verso Bologna: Fidenza. Il traffico scorre su una corsia. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Piacenza sud e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la SS9 via Emilia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.