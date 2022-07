Clima: Greta saluta meeting di Friday for Future da remoto

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - "Sono contenta che le persone possano nuovamente ritrovarsi e stare insieme dopo tutto questo tempo e in un'occasione come questa in cui si può parlare faccia a faccia". Così Greta Thunberg ha salutato in collegamento a distanza l'assemblea plenaria dei Fridays For Future, al Campus Einaudi di Torino per il secondo meeting europeo del movimento. Greta infatti non raggiungerà il capoluogo piemontese, "per motivi logistici". "È un'opportunità per migliorare il livello della discussione - ha aggiunto - e per conoscersi tutti meglio e mi auguro che questo accada. E vi auguro buona fortuna", per chiudere con "i miei complimenti all'organizzazione, perché hanno fatto un fantastico lavoro e mi auguro che tutti lo possano apprezzare". Con lei in collegamento un altro giovane attivista, irlandese, Saoi O'Connor. (ANSA).