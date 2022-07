Gazprom,restano dubbi turbine Siemens,rischi flusso a 20%

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Siemens ha fornito a Gazprom alcuni chiarimenti sulle esenzioni dalle sanzioni delle turbine che pompano il gas nel Nord Stream, ma non hanno rimosso le preoccupazioni russe e la società mette in guardia sul rischio che il flusso del gasdotto possa scendere al 20% della sua capacità. Lo riporta Interfax. Gazprom ha ricordato che il gasdotto opera al 40% della sua capacità ma una delle due turbine in funzione dovrebbe essere fermata per manutenzione a fine mese e solo un'unità rimarrà in funzione. Se non si sbloccherà il ripristino della turbina inviata in Canada, "il flusso attraverso il gasdotto scenderà al 20% della capacità". (ANSA).