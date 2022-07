Musk nega la presunta relazione con la moglie di Mr Google

Il patron di Tesla, Elon Musk, ha negato di aver avuto una relazione con Nicole Shanahan, la moglie del co-fondatore di Google, Sergey Brin. La smentita, scrive la Bbc online, è giunta dopo che il Wall Street Journal ha riferito che la sua amicizia con Brin era finita a causa del presunto flirt. Le replica di Musk è arrivata su Twitter, dove ha definito la notizia "totalmente falsa". Il patron di Tesla ha poi affermato di essere ancora amico di Brin e che "ieri sera erano a una festa insieme!".

"Ho incontrato Nicole due volte in questi tre anni e sempre con altre persone intorno. Non c'è stato nulla di romantico", ha aggiunto. Citando alcune fonti, il Wall Street Journal ha affermato che Musk ha avuto una breve relazione con Shanahan alla fine dello scorso anno. Ciò ha spinto Brin a chiedere il divorzio all'inizio del 2022, ponendo fine alla lunga amicizia tra i due miliardari. All'epoca della presunta relazione, a dicembre, Brin e la moglie erano separati ma vivevano ancora insieme, secondo il Wall Street Journal, che cita una persona vicina a Shanahan. Anche se hanno firmato un accordo prematrimoniale, Brin e Shanahan stanno attualmente negoziando un accordo per il divorzio che potrebbe arrivare a 1 miliardo di dollari, secondo il Wsj.