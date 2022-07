Nucleare: Iran, raggiungere un accordo dipende da decisione Usa

(ANSA) - ISTANBUL, 25 LUG - Raggiungere un accordo sul nucleare dipende dagli Usa. Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, riferisce l'agenzia Irna, aggiungendo che Teheran non ha lasciato il tavolo negoziale e continuerà i colloqui fino a che non sarà raggiunto un accordo buono e forte. "Se gli Usa agiscono in modo positivo e costruttivo, l'accordo può essere vicino", ha aggiunto il funzionario della repubblica islamica. Dal 29 novembre scorso, Iran, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania sono impegnati in colloqui per il rilancio del patto sul nucleare raggiunto nel 2015 anche con gli Usa che successivamente si ritirarono dall'accordo per decisione dell'ex presidente americano Donald Trump. Il negoziato è entrato in una fase di stallo da marzo e recentemente è stato fatto un tentativo per riaprire il tavolo in Qatar. Usa e Iran non hanno avuto colloqui diretti ma soltanto uno scambio di messaggi con l'intermediazione dell'Unione europea. (ANSA).