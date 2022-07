Ryanair: aumento delle retribuzioni per l'80% dei piloti. Lufthansa, nuovo sciopero: mercoledì altri voli cancellati

Dopo l’inizio della ripresa del trasporto aereo post-Covid, nel corso della primavera, Ryanair ha avviato trattative con i sindacati per un’accelerazione dei salari del personale.

Ad oggi, riferisce la compagnia in una nota, gli accordi di ripristino accelerato delle retribuzioni concordati con i sindacati rappresentano oltre l’80% dei suoi piloti e circa il 70% del personale di cabina in Europa.



«Siamo impegnati con i sindacati per portare a termine il ripristino dei tagli salariali concordati, che hanno permesso a Ryanair di ridurre al minimo le perdite di posti di lavoro durante la pandemia di Covid-19, in un momento in cui le nostre compagnie aeree concorrenti hanno tagliato migliaia di posti di lavoro altamente qualificati», spiega Ryanair.

Il sindacato tedesco Verdi ha invece lanciato uno sciopero di un giorno per il personale di terra della Lufthansa. Mercoledì sono annunciati ritardi e disagi a causa della cancellazione di molti voli per la compagnia tedesca.