Usa: Ghislaine Maxwell trasferita in un carcere della Florida

(ANSA) - NEW YORK, 25 LUG - Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein condannata a 20 anni di reclusione, è stata trasferita in un carcere a bassa sicurezza della Florida, il Tallahassee Federal Correctional Institution, lo stesso dove altre famose criminali - quali la spia russa Maria Butina e Jihad Jane Colleen LaRose - hanno scontato le loro condanne. Nel carcere Maxwell potrà imparare l'orticoltura e la cosmetologia, e insegnare yoga come ha fatto nella prigione dove era finora. Secondo indiscrezioni, il giudice Alison Nathan, che ha presieduto al suo processo, era contraria al trasferimento in Florida. (ANSA).