Gas: Ue, nuovo taglio di Gazprom è una decisione politica

(ANSA) - BRUXELLES, 26 LUG - "Sappiamo che non c'è alcun motivo tecnico" che giustifichi la decisione di Gazprom di ridurre i flussi di gas attraverso il Nordstream1, "è un passo motivato politicamente e dobbiamo essere pronti". Lo ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, arrivando al Consiglio Energia straordinario a Bruxelles, sottolineando che "proprio per questo la riduzione preventiva della domanda di gas" dell'Ue "è una strategia saggia". "L'annuncio di ieri di Gazprom sottolinea ancora una volta che dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento per eventuali tagli alle forniture da parte della Russia" e "dobbiamo agire bene in questo momento e prenderci cura della nostra preparazione e affrontare questa crisi insieme", ha aggiunto, ricordando che il riempimento degli stock sotterranei di gas in Europa ha raggiunto ora il 66%. (ANSA).