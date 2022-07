Maltempo: in Fvg forti temporali ma non dove ci sono incendi

(ANSA) - TRIESTE, 26 LUG - Vento forte e violenti scrosci di pioggia ma prevalentemente non nelle zone degli incendi in regione. Nella zona del Pordenonese nel corso della notte si sono verificati temporali anche violenti ma di breve durata, accompagnati da forti folate di vento. Sono decine le richieste di intervento giunte ai Vigili del fuoco per alberi abbattuti e qualche allagamento. Un violento temporale si sta abbattendo su Trieste dalle ore otto, anche in questo caso accompagnato da vento. In generale, però, la pioggia forte non è caduta nella zona dove ancora si stanno verificando attivi focolai di incendi. (ANSA).