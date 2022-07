Riaperta statale della val Venosta chiusa dopo frana

(ANSA) - BOLZANO, 26 LUG - E' stata riaperta nel pomeriggio la statale della val Venosta. La strada è stata interrotta ieri da una frana dopo un violento nubifragio nei pressi di Curon. Nel frattempo il manto stradale è stato liberato dai detriti. Durante la chiusura il traffico per l'alta val Venosta è stato deviato per il Brennero, ovvero 180 chilometri di strada in più. (ANSA).