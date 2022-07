Maltempo: notte di lavoro per i vigili del fuoco nel Varesotto

(ANSA) - VARESE, 27 LUG - A causa del maltempi i vigili del fuoco della provincia di Varese hanno lavorato tutta la notte per soccorrere automobilisti rimasti bloccati in sottopassaggi allagati, in particolare a Saronno (Varese) e per la caduta di alberi, in tutta la provincia. Decine di squadre hanno risposto a una cinquantina di richieste di interventi per alberi caduti e allagamenti. Ingenti i danni. (ANSA).