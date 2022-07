Messico: in movimento in Chiapas carovana di 4.000 migranti

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 27 LUG - Una carovana di oltre 4.000 persone di differenti nazionalità, per lo più centroamericane, hanno lasciato lunedì Tapachula, in Chiapas per raggiungere in questo stesso stato la località di Huixtla. Lo riferiscono oggi i media messicani. Responsabili della carovana, integrata anche da 624 bambini, hanno sottolineato che non è intenzione dei migranti di restare in Chiapas, ma soltanto di ottenere dall'Istituto nazionale di migrazione (Inm) messicano il Formulario migratorio multiplo (Fmm) che gli permetterà di avanzare verso il destino finale costituito dalla frontiera con gli Stati Uniti. Da parte sua El Sol de Mexico scrive che i migranti hanno trascorso la notte nella località di Cerro Gordo, dove hanno chiesto i formulari Fmm alle autorità locali, senza però ottenere risultati nel loro intento, al punto che hanno deciso di continuare la loro marcia verso la città di Huixtla. Un altro quotidiano messicano, El Correo del Sur, ha segnalato però che ieri sera, quando l'Inm ha cercato di far salire un gruppo di membri della carovana su autobus per riportarli a Tapachula, i migranti hanno alzato barricate nel tratto della statale costiera fra Huixtla e Villa Comaltitlan, bloccando la circolazione. Questa azione ha suscitato vivaci reazioni da parte di automobilisti e camionisti che hanno ottenuto l'intervento delle forze dell'ordine. (ANSA).