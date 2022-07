Stabili i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - Restano stabili, 294, i ricoverati Covid in Umbria nell'ultimo giorno e i posti occupati nelle rianimazioni, sei, ma sul portale della Regione vengono segnalati altri 12 morti per il virus. Continua intanto il calo degli attualmente positivi, 21.349 al 27 luglio, 260 in meno di martedì. Registrati 1.262 nuovi positivi e 1.510 guariti. I tamponi e i test antigenici analizzati sono stati 5.126, con un tasso di positività del 24,6 per cento mentre era 21,3 martedì e 24,9 mercoledì della scorsa settimana. (ANSA).