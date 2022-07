Turchia, Onu coordinerà attività centro Istanbul per grano

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - L'Onu coordinerà tutte le attività del centro creato a Istanbul per coordinare i corridoi del grano in uscita dai porti ucraini. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, come riportano le agenzie russe. Akar ha aggiunto che l'obiettivo di un centro di monitoraggio a Istanbul è quello di garantire la sicurezza della spedizione di grano dai tre porti ucraini, dove sono in attesa più di 25 milioni di tonnellate di grano. (ANSA).