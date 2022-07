Vietnam: al via ad Ho Chi Minh City la Fiera del Tessile

(ANSA) - HANOI, 27 LUG - Ha aperto i battenti stamani ad Ho Chi Minh City l'edizione 2022 di SaigonTex e SaigonFabric, fiera dell'industria tessile, dell'abbigliamento e degli accessori per abbigliamento, che offre un'importante piattaforma di scambio per produttori locali e stranieri. La fiera ospita 278 espositori provenienti da sedici diversi paesi, tra cui anche l'Italia, oltre a Cina, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Pakistan, Singapore, Taiwan, Tailandia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam. I padiglioni nazionali ospitano le associazioni di categoria del tessile e dell'abbigliamento, oltre ai maggiori marchi di ogni paese. Il padiglione vietnamita raccoglie produttori come Vinatex, insieme a membri dell'Associazione del tessile e dell'abbigliamento del Vietnam e dell'Associazione dell'abbigliamento, del tessile, del ricamo e della maglia di Ho Chi Minh City. Il presidente della Camera di commercio e dell'industria di Ho Chi Minh City, Vo Tan Thanh, ha affermato che SaigonTex e SaigonFabric 2022 offre un'ottima opportunità per i produttori vietnamiti e stranieri di presentare prodotti, materiali e macchinari avanzati nel settore del tessile e dell'abbigliamento e costruire partenariati economici, come riportato da Vietnam Plus. Nel corso della fiera, che si terrà fino al 30 luglio al Saigon Exhibition and Convention Centre, si terranno seminari di aggiornamento sulle politiche, sulle nuove soluzioni e sulle innovazioni per migliorare le capacità e la competitività. (ANSA).