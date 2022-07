Covid: Cina, Partito comunista mantiene 'tolleranza zero'

(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - Il Partito comunista cinese manterrà "la rotta sulle misure preventive della 'tolleranza zero' al Covid-19": lo riportano i media ufficiali di Pechino sull'esito della riunione odierna del Politburo tenuta sotto la presidenza di Xi Jinping. "La persistenza è vittoria - ha riportato l'emittente statale Cctv -. Quando si verifica un'epidemia dobbiamo prevenirla e controllarla immediatamente e in modo rigoroso. E' necessario coordinare efficacemente la prevenzione e il controllo anti-pandemico e lo sviluppo economico e sociale". La 'tolleranza zero' al virus ha comportato misure draconiane con pesanti conseguenze per l'economia. (ANSA).