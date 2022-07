Covid: Veneto, 7.422 nuovi casi e 10 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 28 LUG - Sono in discesa anche oggi i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Veneto nelle ultime 24 ore: il dato attuale è di 7.422 nuovi positivi contro gli 8.438 d ieri , cifra che porta il totale dei contagi a 2.083.542. Il bollettino regionale indica 10 vittime, per un totale di 15.047 decessi. In leggera risalita gli indicatori sugli attuali positivi, che oggi sono 96.718 (+362), e sull'occupazione degli ospedali in area medica, con 1.081 pazienti (+33), mentre sono 37 (-2) i ricoveri n terapia intensiva. La campagna vaccinale registra 5.640 somministrazioni nella giornata di ieri, in prevalenza quarte (45.089) e terze dosi (474). (ANSA).