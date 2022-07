In Umbria quattro ricoverati Covid in più ma casi scendono

(ANSA) - PERUGIA, 28 LUG - Quattro ricoverati Covid in più nell'ultimo giorno in Umbria, 298 complessivamente, mentre salgono a sette, da sei, i posti occupati nelle rianimazioni. In base ai dati della Regione ci sono stati altri tre morti per il virus. Sempre nell'ultimo giorno emersi 1.162 nuovi casi e 1.433 guariti, con gli attualmente positivi ancora in discesa e ora 21.075, 274 in meno di mercoledì e meno 5,3 per cento su base settimanale. Sono stati analizzati 4.060 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 28,6 per cento, in calo rispetto al 31,6 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).