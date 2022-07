Maltrattava moglie incinta, condannato a tre anni e mezzo

(ANSA) - GORIZIA, 28 LUG - Un uomo, di 28 anni, residente nel Goriziano, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Contestualmente gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gorizia e condotte dai Carabinieri, in sinergia con la sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, riscontrarono, anche attraverso l'ausilio di strumentazione tecnica, le condotte gravemente maltrattanti, consistite in violenze fisiche e psicologiche, atteggiamenti svilenti e minacce reiteratamente poste in essere dall'uomo ai danni della compagna, in avanzato stato di gravidanza, e della figlia minorenne, determinando nella donna una condizione di prostrazione psicologica e di totale sudditanza nei confronti del compagno. (ANSA).