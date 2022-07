Non si trovano vigili urbani, il comune di Forte dei Marmi restituisce i soldi del contributo

Per l'impossibilità di trovare personale idoneo, e disponibile, il Comune di Forte dei Marmi (Lucca) restituirà un contributo 35mila euro, messo a disposizione dall’Unione proprietari Bagni, per assumere quattro agenti di polizia municipale per il periodo estivo da destinare a servizi aggiuntivi sulla spiaggia. Lo rende noto la stessa Amministrazione comunale.

«Constatato che tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria - spiega il Comune in una nota - interpellati a tale scopo, hanno manifestato la propria indisponibilità a prestare servizio e che non è stato possibile reperire altre valide graduatorie concorsuali, anche di altri Enti, alle quali attingere i nominativi da assumere, abbiamo dovuto prendere atto, con grande rammarico, dell’impossibilità di reperire personale idoneo al Progetto sicurezza sulla spiaggia per questa stagione estiva». Da qui la decisione condivisa, prosegue l'Amministrazione comunale, «di restituire i contributi economici di scopo pervenuti nelle casse comunali. Stiamo valutando insieme ai balneari altre soluzioni che possano contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale». Per il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi «questa, ancora una volta, è la dimostrazione che gli sforzi sia del Comune che delle categorie economiche non sono sufficienti a raggiungere l'obiettivo di implementare la sicurezza del territorio e dei turisti. E’ per questo che continuerò, insieme ai comuni del 'G20 Spiaggè la battaglia per il riconoscimento ufficiale di status di città balneare, che offra strumenti normativi adeguati ai picchi di flussi turistici che consentano di rimodulare i servizi (dalla sicurezza ai rifiuti…) a seconda delle presenze sul territorio».