Russia: media, chiesta revoca registrazione Novaya Gazeta

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - L'autorità russa che controlla le comunicazioni, Romkomnadzor, ha chiesto che sia annullata la registrazione come mass media alla prestigiosa testata investigativa russa Novaya Gazeta: lo sostiene la Tass citando il tribunale Basmanny di Mosca. "Il 26 luglio, la corte ha ricevuto una richiesta da Roskomnadzor contro Novaya Gazeta per annullare la registrazione come mass media", ha dichiarato il tribunale secondo la Tass. Novaya Gazeta è stata costretta a sospendere l'attività in Russia a causa delle pressioni delle autorità dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe. Il governo russo ha inasprito la censura reprimendo i media indipendenti e soffocando sempre più la libertà di stampa. A marzo in Russia è pure entrata in vigore una "legge bavaglio" che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sulle forze armate che dovessero essere ritenute "false" dalle autorità russe. (ANSA).