Turchia, presto partirà la prima nave con grano ucraino

(ANSA) - ISTANBUL, 28 LUG - Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha affermato che "nelle prossime ore e nei prossimi giorni" inizieranno a partire le prime navi con il grano dai porti dell'Ucraina. "Funzionari di Turchia, Russia, Ucraina e Onu lavorano giorno e notte per avviare il trasporto di grano con le navi in ;;attesa nei porti ucraini nelle prossime ore e nei prossimi giorni", ha detto Akar, secondo quanto riporta un comunicato della Difesa di Ankara. "Il centro è operativo" ha aggiunto il ministro in riferimento all'istituto di Istanbul che coordina l'esportazione dei cereali. (ANSA).