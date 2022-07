Vescovo di Sanremo, 'Andate a vedere film contro l'aborto'

(ANSA) - SANREMO, 28 LUG - La diocesi di Ventimiglia e Sanremo promuove il film "Unplanned", che racconta la storia di Abby Johnson, giovane direttrice di una delle cliniche di Planned Parenthood (tra le più grandi catene di cliniche abortistiche negli Usa), la quale decide un giorno di andare contro tutto ciò in cui crede e di schierarsi in favore del movimento Pro-Life. La pellicola sarà trasmessa, domani sera, dalle 20.45, al Teatro Ariston di Sanremo e il vescovo Antonio Suetta ha anche pubblicato un annuncio sul sito della diocesi, invitando i fedeli alla visione. "Sono molto favorevole alla proposta di questo film - dichiara Suetta all'ANSA - perché parla del dramma dell'aborto, caduto nell'indifferenza generale. Se ne parla poco, perché molti lo considerano ormai come un fatto acquisito e a volte siamo indotti a parlarne poco anche per non guardare in faccia la realtà". Per il vescovo il film "è una bella occasione per riflettere su questo tema e per affrontare dal punto di vista morale, un argomento drammatico". (ANSA).