Zelensky, saremo ricordati come uno Stato di vincitori

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Gli ucraini saranno ricordati non come coloro che hanno provato, ma come coloro che hanno preservato, rafforzato e trasmesso lo Stato ai propri figli in modo che potessero trasmetterlo a loro volta ai loro figli". Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso alla Verkhovna Rada dell'Ucraina in occasione della Giornata della sovranità ucraina. ""Diventeremo non una nuova leggenda di resistenza eroica, ma uno Stato di vincitori" e "che insegnerà agli altri nel mondo come difendersi e come vincere", ha detto. Lo riporta Ukrinform. (ANSA).