Brasile: sondaggio presidenziali, Lula davanti a Bolsonaro

(ANSA) - BRASILIA, 29 LUG - L'ex presidente e candidato brasiliano Luiz Inacio 'Lula' da Silva mantiene un solido vantaggio nei confronti del presidente uscente che cerca una riconferma, Jair Bolsonaro, in vista delle elezioni presidenziali che si terranno in Brasile il 2 ottobre. Secondo un sondaggio dell'agenzia Datafolha diffuso ieri sera, Lula raccoglie il 47% delle intenzioni di voto contro il 29% del capo dello Stato. L'ex leader del Partito dei lavoratori (Pt, sinistra) ha ottenuto lo stesso risultato del sondaggio diffuso da Datafolha in giugno, mentre Bolsonaro, che si presenta per il Partito liberale (Pl, destra), ha conquistato un punto percentuale. Al terzo posto, con l'8%, si trova un veterano candidato della sinistra, Ciro Gomes del Partito democratico laburista (Pdt, centrosinistra) seguito da Simone Tebet, candidato del Movimento democratico brasiliano (Mdb, conservatore) che ottiene il 2% dei consensi del campione. Se nessun candidato supererà il 50% al primo turno il 2 ottobre, si procede a un ballottaggio il 30 dello stesso mese. In quell'eventuale secondo turno, sostiene il sondaggio, Lula sarebbe eletto con il 55% contro il 35% di Bolsonaro. (ANSA).