Casa Bianca, Biden ha parlato con Xi di diritti umani

(ANSA) - WASHINGTON, 29 LUG - "Il presidente Biden non si tira mai indietro quando si tratta di diritti umani e ne ha parlato anche ieri con il leader cinese Xi Jinping". Lo ha detto il portavoce del Consiglio nazionale della sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con la stampa smentendo il ministero degli Esteri cinese secondo il quale il presidente americano non avrebbe sollevato la questione del genocidio e dei diritti umani nella sua telefonata con Xi. (ANSA).