Dopo il maltempo nel Bresciano si torna a scavare, 230 evacuati

Sono riprese questa mattina a Niardo e Braone le operazioni di messa in sicurezza dei due paesi della Valle Camonica, nel bresciano, travolti due notti fa da una bomba d'acqua che ha fatto esondare i torrenti che attraversano i paesi. Nella notte non si sono registrate altre precipitazioni importanti.

Oltre 230 persone sono state fatte evacuare, ma la palestra del liceo goal G di Breno, trasformata in un dormitorio, è rimasta vuota in quanto gli sfollati sono stati ospitati da parenti e amici. Le ruspe hanno ripreso a scavare nel fango ed è iniziata la conta dei danni. "Abbiamo superato quota 700mila euro - ha spiegato l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini - I lavori realizzati in questi anni hanno evitato che la tragedia potesse essere ancora più grave".