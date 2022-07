Johnny Depp vende collezione stampe per 3,5 mln di euro

(ANSA) - LONDRA, 29 LUG - L'attore americano Johnny Depp ha venduto una collezione di stampe da lui create di icone di Hollywood e del rock per circa 3 milioni di sterline (più di 3,5 milioni di euro) tramite una galleria britannica. Su Instagram Deoo afferma che le stampe, realizzate con immagini generate al computer, sono state messe in vendita online da Castle Fine Art, che gestisce una rete di gallerie in Gran Bretagna. La galleria ha dichiarato che la collezione di stampe, intitolata "Amici ed eroi", è "una testimonianza di coloro che conosceva bene e di coloro che lo hanno ispirato". La galleria ha riportato le parole dell'attore: "I miei quadri circondano la mia vita, ma li ho tenuti per me e mi sono limitato. Nessuno dovrebbe mai limitarsi". Le stampe includono Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino e Keith Richards. La galleria ha dichiarato che il suo sito web, sul quale erano in vendita 780 pezzi, è stato saturato di richieste. Gli acquirenti hanno pagato circa 17.800 euro per un set di quattro stampe incorniciate o 4.700 euro per una sola stampa. (ANSA).