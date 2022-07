Turchia: media, 15mld dollari dalla Russia per centrale nucleare

(ANSA) - ISTANBUL, 29 LUG - La Russia manderà alla Turchia 15 miliardi di dollari per la centrale nucleare di Akkuyu, il primo impianto atomico del Paese, in costruzione dal 2018, di cui il costo totale è di 20 miliardi. Lo rende noto Bloomberg secondo cui il denaro sarà utilizzato nei prossimi due anni e l'azienda nucleare statale russa Rosatom Corp. ha già inviato la scorsa settimana 5 miliardi di dollari alla compagnia con sede in Turchia che si occupa della costruzione, Akkuyu Nuclear Jsc. Trasferimenti di denaro della stessa cifra dovrebbero continuare questa settimana e la prossima per evitare che in futuro il progetto possa essere bloccato da sanzioni verso Mosca a causa del conflitto con Kiev. Secondo un funzionario turco citato da Bloomberg l'operazione è un segno di gratitudine da parte della Russia dopo che la scorsa settimana è stato firmato a Istanbul un accordo tra Mosca, Kiev, Ankara e Onu per sbloccare l'esportazione di grano dall'Ucraina. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva recentemente fatto sapere, dopo un colloquio a Teheran con l'omologo russo Vladimir Putin, che Ankara e Mosca avrebbero continuato la collaborazione sulla centrale di Akkuyu. L'apertura dell'impianto è prevista per il 2023 o il 2026. (ANSA).