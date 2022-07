Zelensky sul Mar Nero, pronti a prima nave con grano

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in visita in un porto ucraino sul Mar Nero per presenziare alle operazioni di carico della prima nave che dovrà esportare il grano ucraino. "Siamo pronti ad esportare grano ucraino, stiamo aspettando segnali dai nostri partner per iniziare i trasporti", ha scritto il presidente in un post su Facebook. (ANSA).