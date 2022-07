Afghanistan: bomba a mano su spettatori cricket, 2 morti

(ANSA) - KABUL, 30 LUG - In Afghanistan almeno due persone sono morte, dilaniate da una bomba a mano lanciata sulla folla di spettatori che assistevano a una partita di cricket in uno stadio a Kabul, che ha ferito almeno altre quattro persone. Lo fa sapere la polizia, che ha precisato che delle due vittime una è deceduta durante il trasporto in ospedale. Alla partita di cricket della Shpageeza League era presente anche il coordinatore umanitario dell'Onu per l'Afghanistan, Ramiz Alakbarov, che ha condannato "l'atroce attentato", denunciando la violenza terrificante e senza preavviso alla quale la popolazione afghana è esposta", oltre al presidente della federazione nazionale di cricket, Nasseb Khan. Da quando, quasi un anno fa, i Talebani sono tornati al potere, la violenza nel travagliato Paese asiatico è in parte diminuita, ma persistono gli attentati dell'Isis-K (Isis-Khorasan), la declinazione afghana dell'ex Stato islamico, che combatte il regime talebano, considerandolo non ortodosso, come combatteva contro Al-Qaida. L'Isis si rifà infatti alla corrente salafita, mentre i Talebani si richiamano al hanafismo. I talebani, inoltre, contestano il nazionalismo talebano. (ANSA).