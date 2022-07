Malamovida a Milano, rissa con coltelli tra giovani nella centralissima corso Como

Malamovida la scorsa notte a Milano. Alcuni giovani hanno dato vita ad una rissa in strada, con tanto di coltello, nei pressi del centrale corso Como, in mezzo a numerosi coetanei. A denunciarlo, dopo che le immagini sono state pubblicate sui profili social di Milanobelladadio, è l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

«Ormai, purtroppo, scene come queste sono normali nella Milano di Sala e del centrosinistra - aggiunge l’assessore De Corato -. Extracomunitari, africani in particolare, che girano armati di coltello e che diventano protagonisti di risse, aggressioni e altri episodi di violenza. A Sala, però, vorrei ricordare due cose. Innanzitutto, non ha alcun senso finanziare la presenza di steward nelle zone della malamovida quando non si vedono agenti di polizia. Cosa faranno questi steward? Saranno gli ennesimi aggrediti a finire in pronto soccorso?».

«In mancanza di controlli qualsiasi provvedimento resta lettera morta - conclude -. Mi riferiscono anche all’ordinanza che vieta la vendita di cibo e bevande da asporto in vetro o lattine nelle zone calde dei locali e delle discoteche di Milano. Chi fa rispettare l’ordinanza? Dove sono i controlli?».