Tunisia: sindacato contro ingerenze straniere nel Paese

(ANSA) - TUNISI, 30 LUG - Il potente sindacato tunisino Ugtt ha denunciato le dichiarazioni rilasciate da rappresentanti e alti funzionari di Paesi stranieri sulla situazione in Tunisia. Il riferimento è alle note stampa del segretario di Stato Usa Anthony Blinken e del futuro ambasciatore degli Stati Uniti in Tunisia, Joey R. Hood, già oggetto di critiche da parte del presidente Kais Saied e del ministro degli Esteri, Othman Jerandi che ha convocato l'incaricato d'affari dell'ambasciata Usa a Tunisi. L'Ugtt ritiene che queste azioni siano sinonimo di "ingerenza e attacco alla sovranità della Tunisia" e si rifacciano ad "una politica colonialista". Il sindacato denuncia questo tipo di esternazioni ed esprime la sua contrarietà a qualsiasi ingerenza negli affari tunisini. Joey Hood, nominato ambasciatore a Tunisi ma ancora da confermare, ha lamentato davanti alla commissione per gli affari esteri del Senato degli Stati Uniti "un'allarmante erosione degli standard democratici e delle libertà fondamentali nell'ultimo anno, (in Tunisia) che ha ipotecato molte conquiste duramente conquistate da allora rovesciando un dittatore nel 2011". (ANSA).